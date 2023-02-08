В Рязанской области собираются ввести регистрацию домашних животных

В Рязанской области планируют вести учет домашних животных.

В Рязанской области введут регистрацию домашних животных. Проект закона опубликован на сайте правительства региона.

Утверждается, что это должно уменьшить количество безнадзорных животных, усилить ответственность владельцев за своих питомцев, а также позволит рязанским ветеринарам вести мониторинг вакцинации животных. Кроме того, закон облегчит поиск потерявшихся домашних животных.

Количество безнадзорных животных продолжает расти. Кроме того, участились случаи нападения бездомных собак на рязанцев.

Вносить данные в государственную информационную систему будут госучреждения ветеринарии области.