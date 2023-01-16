Бездомные собаки, яд и травля птиц. К чему приводит проблема бродячих животных на улицах Рязани

К чему приводит проблема бродячих животных на улицах Рязани? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Морозы крепчают, и на городских улицах в поисках пищи появляется все больше одичавших животных. В начале недели резонанс среди пользователей соцсетей вызвала публикация о покусанном бездомными собаками рязанце. Но безалаберное отношение ответственных лиц к бродячим собакам ставит не только под угрозу здоровье горожан, но и в целом экологию города.

К весне собачьи "свадьбы" обычно активизируются.

«Будем ждать, пока бездомные голодные животные сожрут кого-нибудь?»

Автор сообщения в социальной сети пишет, что несчастье с пострадавшим от укусов собак рязанцем случилось в дни новогодних каникул. По ее словам, 4 января около половины девятого утра мужчина возвращался домой с ночного дежурства. На Южной окружной дороге рядом с бизнес-центром «Олимп» на раннего прохожего напала свора бездомных собак:

- Повалили его. Итог: огромная кровопотеря, разрыв сухожилий на руке, глубокие рваные раны. В ОКБ в травматологическом отделении было наложено 17 швов, - сообщает девушка.

Выражая свое негодование, автор сообщения обратилась к городским и областным властям:

- Вопрос к администрации города, дирекции благоустройства города — может, все-таки попробуете хотя бы подумать, как решить данную проблему с бездомными собаками и кто за это должен отвечать? Данное обращение будет передано во все инстанции. Что, будем ждать, пока бездомные голодные животные сожрут кого-нибудь?

Подобные сообщения этой зимой не раз вызывали бурю в рязанском обществе. Горожане регулярно наблюдают стаи собак и в центре, и в отдаленных районах города – в Соколовке, в поселке Борки, Недостоеве… Бродячие животные бросаются под колеса, вызывая аварийную ситуацию, пугают детей, и иногда даже нападают на людей.

- На нас тоже неделю назад напали собаки, около магазина «Белорусский». Я была с младшим братом. Они кидались и рычали. Укусить не успели, потому что папа подъехал на машине и мы быстро сели. Так они еще потом за машиной бежали и кидались. У брата сильный стресс был, - написала пострадавшая рязанка в соцсетях.

Если в областном центре проблема обострилась до предела, то стоит ли говорить о периферии. Так, в декабре в поселке Гусь-Железный Касимовского района бродячие собаки покусали двух человек. Как рассказали местные жители, похожие случаи в их краях - не редкость.

- Сегодня около сберкассы меня за ногу укусила собака. Хорошо, что я была в рыболовном комбинезоне. Пришлось от стаи спрятаться в хозяйственном магазине и ждать, пока собаки убегут, - написала пострадавшая в соцсетях.

Женщина добавила, что стала свидетелем, как «пятью минутами позже эта же собака укусила мужчину».

Яд - собакам, а гибнут птицы

Пока городские власти затягивают с решением проблемы, люди вынуждены защищаться от нападений бродячих животных доступными методами. Срабатывает инстинкт самосохранения, и в ход идут самые крайние меры. Например… яд.

Рязанские зоозащитники забили тревогу, мол, началась массовая травля собак. В сети появлялись сообщения о том, что в районе улиц Черновицкой, Полетаева, Березовой, Гоголя неизвестные разбрасывали яд. Сильнейшая отрава не давала животным ни малейшего шанса на выживание – ветврачи были бессильны. Зоозащитники написали несколько заявлений в полицию, но установить виновных практически невозможно.

Яд - собакам, а гибнут птицы. Фото: соцсети

Таким варварским способом горожане попытались избавиться от бездомных собак, обитающих в Горроще. Как правило, на приманку попадались стерилизованные тихие мирные животные, которые считали человека другом. Но были и другие жертвы - птицы. От того, что яд разбрасывали хаотично по земле, его охотно клевали голодные зимующие птицы. Крылатые трупы рязанцы неоднократно находили в разных районах города. Гибли вороны, голуби, якобы отравившиеся «заспиртованной рябиной» свиристели и другие несчастные пернатые. Кажется, мы приблизились к раскрытию страшной тайны массовой гибели птиц, и причина тому - далеко не городская свалка или зловонные выбросы, а обычная собачья отрава.

Наблюдая за этим жестоким миром дикой природы на улицах Рязани, городские власти неспешно обсуждают возможность строительства приюта для животных. Прозвучало обещание наконец организовать такое пристанище для бездомных братьев наших меньших.

В 2023 году работа по отлову безнадзорных животных будет полностью централизована под началом МБУ «Служба по контролю за безнадзорными животными». Власти также наконец озвучили сумму, которую намерены выделить муниципалитетам на отлов и стерилизацию бездомных собак – 23 млн рублей. Как отметил начальник главного управления ветеринарии Михаил Балакирев, этой суммы муниципалитетам будет вполне достаточно. Главное, чтобы этот вопрос решился до того, как рязанские дети начнут случайно находить отраву для собак на городских улицах.

Отрава может поджидать животных на обычной прогулке.

КУДА ЗВОНИТЬ?

В Рязани работает единый круглосуточный номер (4912) 25-00-53, где диспетчеры принимают обращения по вопросам безнадзорных собак.