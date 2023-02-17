Скончался бывший сотрудник ОВД из Касимова Борис Кондрин

Умер ветеран МВД из Касимова Борис Кондрин.

Скончался ветеран ОВД Кондрин Борис Алексеевич. Сотрудники и ветераны межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» глубоко скорбят по поводу преждевременной Бориса Алексеевича и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.

Борис Кондрин родился в 1949 году. В последние годы занимался бизнесом, участвовал в выборах депутатов Касимовской городской Думы.

Ранее сообщалось, что не стало судьи Рязанского областного суда в отставке Насоновой Веры Николаевны и экс-главы районного Совета ветеранов Рязани Валентины Бордачевой.

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