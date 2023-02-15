Умерла судья Рязанского областного суда в отставке Вера Насонова

Скончалась судья Вера Насонова.

Скончалась судья Рязанского областного суда в отставке Насонова Вера Николаевна. Коллектив суда опубликовал в «РВ» краткий некролог:

«Коллектив Рязанского областного суда скорбит по поводу смерти судьи областного суда в отставке Насоновой Веры Николаевны и выражает искреннее соболезнование ее родным и близким».

Вера Насонова до прихода в судейский корпус работала в прокуратуре. В 2000 указом президента России ее назначили судьей Железнодорожного районного суда Рязани на трехлетний срок. В 2006 году Насонову назначили судьей Рязанского областного суда.

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