Не стало экс-главы районного Совета ветеранов Рязани Валентины Бордачевой.

Ушла из жизни Бордачева Валентина Федоровна, много лет возглавлявшая первичную группу Совета ветеранов.

«Выражаем соболезнования родным и близким Валентины Федоровны», - коротко сообщил в некрологе Совет ветеранов Железнодорожного района Рязани.

Ранее сообщалось, что после тяжелой болезни умерла рязанский телережиссер Галина Колядина (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!