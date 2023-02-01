Не стало экс-главы районного Совета ветеранов Рязани Валентины Бордачевой.
Ушла из жизни Бордачева Валентина Федоровна, много лет возглавлявшая первичную группу Совета ветеранов.
«Выражаем соболезнования родным и близким Валентины Федоровны», - коротко сообщил в некрологе Совет ветеранов Железнодорожного района Рязани.
Ранее сообщалось, что после тяжелой болезни умерла рязанский телережиссер Галина Колядина (читать подробнее).
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