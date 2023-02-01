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НовостиОбщество1 февраля 2023 6:47

Не стало экс-главы районного Совета ветеранов Рязани Валентины Бордачевой

Коллектив Совета ветеранов Железнодорожного района выразил соболезнования родным и близким
Источник:kp.ru
Не стало экс-главы районного Совета ветеранов Рязани Валентины Бордачевой.

Не стало экс-главы районного Совета ветеранов Рязани Валентины Бордачевой.

Ушла из жизни Бордачева Валентина Федоровна, много лет возглавлявшая первичную группу Совета ветеранов.

«Выражаем соболезнования родным и близким Валентины Федоровны», - коротко сообщил в некрологе Совет ветеранов Железнодорожного района Рязани.

Ранее сообщалось, что после тяжелой болезни умерла рязанский телережиссер Галина Колядина (читать подробнее).

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