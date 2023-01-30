После тяжелой болезни умерла телережиссер Галина Колядина. Фото: ГТРК Ока.

После тяжелой и продолжительной болезни скончалась телережиссер Галина Колядина. О смерти сообщила телерадиокомпания «Ока».

Галина Максимовна Колядина приехала в Рязань из Челябинска. Первый эфир провела на «Оке», и потом много лет работала в компании. Участвовала в организации телетрансляций фестиваля «Черный Кот», 900-летия Рязани, создавала телеверсии спектаклей для различных театров.

Отпевать телережиссера будут 1 февраля на Скорбященском кладбище. Начало в 13:00.

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