Архитектор Константин Камышанов показал эскизы «умных остановок», которые могли появиться в Рязани

Архитектор и священник Константин Камышанов показал эскизы «умных остановок», которые могли появиться в Рязани.

Архитектор Константин Камышанов поделился со своими подписчиками в социальной сети эскизами «умных остановок», которые могли бы появиться в Рязани.

«Попросили сделать в Рязани «умную остановку». Бесплатный wi-fi, монитор со справочником, туристическими маршрутами и навигатором. И должна она была стать, одновременно и входом в торговый центр, и частью здания. Отсюда массивность и размер. Чтобы было со-масштабно зданию», - прокомментировал архитектор свои эскизы.

А потом, по словам Константина Камышанова, от этой идеи отказались.

«Раздумали. Не надо никому ничего делать за красивые слова. Все осталось как было», - резюмировал специалист.

Константин Камышанов известен в Рязани не только тем, что является архитектором, но и священником. Служил клириком больничного храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» на территории ОКБ им. Семашко. Автор проектов многих церквей, в том числе в Москве и Валааме, проектирует и частные дома.

Летом 2020 года областные власти анонсировали появление в Рязани «умных остановок». Губернатор Николай Любимов тогда восторгался остановкой стоимостью 3 млн рублей от рязанского производителя (читать подробнее с фото).

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