9 Июль 2020 2020-07-09T16:08:34+03:00

В ближайшем будущем в Рязани могут появиться «умные остановки» за 3 млн рублей. Фото Александра Королева, "Рязанские ведомости".

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Губернатор Николай Любимов ознакомился с продукцией предприятия АО «Интеркросс», в частности – с «умной остановкой». Остановка представляет из себя комплекс для общественного транспорта с набором программно-аппаратных продуктов видеонаблюдения, контроля движения транспорта, телеметрии, сбора данных для МЧС, полиции и рекламодателей.

— Продукция замечательная – она найдет своих покупателей не только за границей, но и в других регионах России, и в Рязани, — сказал Любимов. — Остановка, которую мы видели, это ближайшее будущее. Они будут востребованы в Рязанской области.

Как отмечают «РВ», стоимость одного такого остановочного комплекса составляет порядка 3 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU