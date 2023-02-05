Фабрику «Рязаньвест» хочет обанкротить налоговая из-за долгов на сумму 18,6 млн рублей

Фабрику «Рязаньинвест» хочет обанкротить налоговая из-за долгов на сумму 18,6 млн рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обувную фабрику «Рязаньвест» хотят обанкротить из-за долгов на сумму более 18 млн 595 тысяч рублей. Об этом указано в определении Арбитражного суда Рязанской области.

Известно, что федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Рязаньвест» в связи с наличием непогашенной задолженности по уплате обязательных платежей на общую сумму 18 595 632,92 рублей.

Ознакомившись с заявлением ФНС, суд оставил иск без движения, определив в срок до 24 марта предоставить документальные доказательства, последнюю бухгалтерскую и налоговую отчетность, представлявшуюся в налоговый орган ООО «Рязаньвест» и ряд других сведений. Кроме того, налоговая должна уточнить процедуру банкротства с правовым обоснованием для введения требуемой процедуры.

В начале февраля стало известно, что областные чиновники создали специальную комиссию с участием СК и МВД для недопущения банкротства предприятий в Рязанской области (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!