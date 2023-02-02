Рязанская обувная фабрика банкротится, иск подан в суд.

Дело о банкротстве обувной фабрики «Рязаньвест» рассмотрят в суде. Об это сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин, комментируя создание в регионе комиссии по предупреждению банкротства предприятий.

«Очень хорошее, а главное - своевременное решение. Сейчас несколько значимых производств находятся на пороге банкротства. По отдельным, например, по Рязаньвесту, уже поданы заявления в суд», - написал бизнес-омбудсмен.

ООО «Рязаньвест» образовалось на базе Рязанской обувной фабрики «Победа Октября», которая в свою очередь ведет свою историю с ноября 1922 года. По состоянию на май 2020 года перед 234 работниками предприятия имелась задолженность по зарплате в размере более 10,5 млн рублей.

Сейчас производство на грани банкротства.

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Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

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- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

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Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

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