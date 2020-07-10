2020-07-10T16:56:36+03:00
Общество

Прокуратура проверит информацию о невыплате зарплат на фабрике «Рязаньвест»

234 работника за период с февраля по май 2020 года не получили более десяти с половиной миллионов рублей
Антон ВОХЕЧ
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А ведь раьше продукция фабрики пользовалась повышенным спросом. Фото: сайт ryazan.spravedlivo.ruА ведь раьше продукция фабрики пользовалась повышенным спросом. Фото: сайт ryazan.spravedlivo.ru
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Прокуратура области организовала проверку соблюдения законодательства о труде на предприятии «Рязаньвест». Об этом сообщил сайт надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуроры да правовая оценка работодателю по своевременной оплате труда работников предприятия. По информации Центра защиты прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», задолженность в размере более десяти с половиной миллионов рублей имеется перед 234 работниками за период с февраля по май 2020 года.

При этом по инициативе Центра работодателю со стороны Государственной инспекции труда Рязанской области уже выдано предписание выплатить задолженность по заработной плате и проценты (денежную компенсацию) за несвоевременную выдачу зарплаты, предусмотренные статьей 236 Трудового кодекса РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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