Для недопущения банкротства предприятий в Рязанской области создали комиссию с участием СК

Чтобы не допустить банкротство рязанских предприятий власти создали специальную комиссию.
В регионе создали комиссию по вопросам экономического развития Рязанской области и предупреждения несостоятельности (банкротства). Соответствующее распоряжение подписал губернатор Павел Малков.
Как указано в документе, комиссия будет выявлять и анализировать причины образования просроченной кредиторской задолженности госпредприятий Рязанской области, муниципальных предприятий, а также других организаций, у которых в собственности или хозяйственном ведении социально значимые объекты.
Возглавила комиссию зампред правительства Юлия Швакова, ее ближайшие помощники – глава минэкономразвития региона Андрей Ворфоломеев и его зам Галина Крутова.
Членами комиссии по согласованию являются и представители правоохранительных структур, в частности - начальник отдела УЭБиПК УМВД России по Рязанской области Сергей Вязовкин и замруководителя контрольно-следственного отдела СУ СК России по Рязанской области Алексей Шумов.
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