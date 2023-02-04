В Окском заповеднике фотоловушка вновь засняла стаю волков

В Окском заповеднике заметили стаю волков.

В Окском заповеднике фотоловушка запечатлела стаю волков. Видео разместила группа «Кабаны и другие звери» соцсети «Вконтакте».

Дикие звери, чувствуя себя уверенно, грациозно перемещались по льду. На кадрах видно трое особей. А в конце видеозаписи один из волков вернулся, заметив фотоловушку, чтобы попозировать на камеру.

Напомним, в конце января в Рязанской области у дороги была замечена большая стая волков.

Про численность волков и о том, почему не стоит бояться волков, мы рассказываем здесь.