В Окском заповеднике у дороги заметили большую стаю волков

В Рязанской области обнаружена стая волков. Фото: скриншот видео на странице Кабаны и другие звери.

В Окском заповеднике Рязанской области фотоловушка запечатлела стаю волков. Соответствующий пост появился в сообществе «Кабаны и другие звери» в социальной сети «ВКонтакте».

Стая оказалось большой - насчитано порядка 11 особей.

В посте также объясняется предназначение фотоловушек на дорогах: «Ради волков. Любят волки по дорогам ходить».

Напомним, в начале августа в 2022 году в объектив фотоловушки попал черный аист, занесенный в Красную книгу.