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НовостиОбщество20 января 2023 6:46

В Окском заповеднике у дороги заметили большую стаю волков

11 волков прогуливалась мимо Окского заповедника
Источник:kp.ru
В Рязанской области обнаружена стая волков. Фото: скриншот видео на странице Кабаны и другие звери.

В Рязанской области обнаружена стая волков. Фото: скриншот видео на странице Кабаны и другие звери.

В Окском заповеднике Рязанской области фотоловушка запечатлела стаю волков. Соответствующий пост появился в сообществе «Кабаны и другие звери» в социальной сети «ВКонтакте».

Стая оказалось большой - насчитано порядка 11 особей.

В посте также объясняется предназначение фотоловушек на дорогах: «Ради волков. Любят волки по дорогам ходить».

Напомним, в начале августа в 2022 году в объектив фотоловушки попал черный аист, занесенный в Красную книгу.