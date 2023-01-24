Стая волков в год съедает около 50 лосей.

Научный сотрудник Окского заповедника Надежда Панкина рассказала, почему рязанцам не следует бояться волков. Ранее в объективы фотоловушек заповедника попала стая хищников, в составе которой было 11 волков.

После этого ученый вновь побывала в лесу, где ставила очередную фотоловушку, а вечером услышала волчий вой…

«Как же это красиво, как же это пробирает. И нет, не страшно. Во-первых, потому, что если волков слышно, значит они заняты делом, а не стоят за деревом, готовясь ухватить. Во-вторых, достоверных сведений, что в нашей местности они нападали людей, нет. Волкам хватает лосей, кабанов и бобров. Вот им-то стоит поостеречься», - рассказала кандидат биологических наук.

По словам Надежды Панкиной, в Окском заповеднике Рязанской области численность волков в последние десятилетия достаточно стабильна, на его территории обитает одна-две стаи общей численностью до 16-17 волков.

«Такая стая не "выедает копытных", а только слегка регулирует их численность. Сравните, численность лося в заповеднике - более 600 голов, а по расчетам исследователей, стая волков в год съедает около 50 лосей. Волки кормятся в заповеднике, а численность тех же лосей остается стабильно высокой. Так что все у нас в заповеднике с волками в порядке, нет повода для беспокойства», - успокоила ученый.

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