Депутат Глазунов окончательно вернулся в Рязань, отработав контракт в зоне СВО

Депутат Андрей Глазунов окончательно вернулся в Рязань, отработав контракт в зоне СВО.

Депутат Рязанской областной Думы Андрей Глазунов вернулся в Рязань в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщил спикер облдумы Аркадий Фомин.

«Мой коллега вернулся из зоны СВО. Сегодня он уже приступил к депутатской работе, мы определили приоритетные задачи и направления», - написал Фомин.

По словам председателя законодательного собрания, одной из приоритетных задач для Глазунова станет «взаимодействие с нашими бойцами, сбор материальной помощи».

Андрей Глазунов (справа) приступил к депутатской работе.

«Уверен, у него достаточно опыта, чтобы эффективно решать эти важные вопросы», - подчеркнул парламентарий.

Андрей Глазунов отправился в зону СВО в октябре 2022 года, заключив контракт на полгода. По сообщениям самого депутата, за это время он дважды был в Рязани, в том числе «по боевому распоряжению» - занимался доукомплектованием оборудования и хозяйственными закупками для батальона.

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