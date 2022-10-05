Депутат Глазунов подписал контракт на полгода для участия в СВО.

Депутат Рязанской областной Думы Андрей Глазунов подписал контракт в качестве добровольца для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом парламентарий рассказал своим подписчикам в социальной сети.

«Прошел медицинскую комиссию, подписал контракт как доброволец на 6 месяцев», - сообщил Глазунов. Он отметил, что не будет складывать с себя депутатских полномочий, и на время службы передал свой голос первому зампреду думы Александру Шевыреву.

Пообещал Глазунов и работать с обращениями жителей. Все заявления граждан временно будут рассматривать его помощники.

«И по возможности координировать со мной запросы в администрацию и муниципальные предприятия города», - написал депутат.

В конце сентября Глазунов заявил, что уходит на фронт добровольцем. Служить он отправится вместе со старшим сыном, который тоже вызвался участвовать в боевых действиях на территории Украины. Последний, к слову, сейчас в учебном центре под Рязанью.

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