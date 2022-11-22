Депутат Глазунов прибыл в Рязань из зоны СВО по боевому распоряжению.

Депутат Рязанской областной Думы Андрей Глазунов, подписавший в октябре на полгода контракт в качестве добровольца для участия в СВО, вернулся в Рязань.

«Прибыл по боевому распоряжению в командировку в Рязань для доукомплектования оборудованием и хозяйственных закупок для батальона», - сообщил Глазунов.

По его словам, находясь в зоне СВО, он не может «писать и отвечать», но все читает:

«Писать и отвечать, когда за линией, не могу. Несколько дней здесь [в Рязани], буду на связи».

В конце сентября Глазунов заявил, что отправляется в зону СВО добровольцем. Служить он отправится вместе со старшим сыном.

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