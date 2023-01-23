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НовостиОбщество23 января 2023 12:22

Рязанка пожаловалась на невозможность дозвониться в поликлинику после 54 раза

Жительница Рязани хотела вызвать врача на дом
Источник:kp.ru
Рязанка звонила в детскую поликлинику 54 раза и не дозвонилась.

Рязанка звонила в детскую поликлинику 54 раза и не дозвонилась.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Рязани пожаловалась, что не смогла дозвониться в городскую детскую поликлинику № 7 даже с 54 раза. Соответствующий пост появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте» 23 января.

«В поликлинику 7 совсем не дозвониться и не вызвать врача на дом, 54 раза звонила - так и не дозвонилась», - говорится в посте.

Напомним, такие ситуации происходили довольно часто. Например, в декабре 2022 года рязанка не могла дозвониться, набрав номер 28 раз. А в сентябре прошлого года в детскую поликлинику №1 на улице Дзержинского звонили 759 раз.