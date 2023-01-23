Вода ушла – льдины остались. Необычный пейзаж засняли рязанцы на Лысой горе. Фото: Алексей Сидоров | НРВК.

Необычный пейзаж сфотографировали рязанцы на пляже, расположенном на Лысой горе в Солотче под Рязанью.

«Вода ушла, а лед остался, и получился вот такой необычный пейзаж», - подписал свои снимки рязанец Алексей Сидоров в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте».

Лысая гора после январского разлива. Фото: Ирина Орлова | НРВК.

После январской рекордной оттепели и ледяных дождей в Рязань снова пришли морозы. Днем 23 января синоптики прогнозируют температуру воздуха от -7 до -2 градусов.

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