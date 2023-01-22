В Рязанской области прогнозируют до -12 градусов в ночь на 23 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 23 января, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщили на сайте рязанского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, первый рабочий день пройдет преимущественно без осадков. Однако прогнозируется гололедица.

Ожидается юго-восточный и южный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Ночью синоптики обещают температуру воздуха по области от -12 до -7°С. Днем, по данным синоптиков, потеплеет от -7 до -2°С.