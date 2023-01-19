Рекордная оттепель. Рязанцев 20 января ждут ледяные дожди и +4 градуса

Рязанцев 20 января ждут ледяные дожди и 4 градуса тепла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 20 января, в Рязани и области ожидается облачная погода, ночью небольшие осадки в виде снега, дождя и мокрого снега, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

Днем преимущественно ожидается без осадков, ночью местами гололед и ледяной дождь. Кроме того, на дорогах возможна гололедица.

Ветер в пятницу юго-восточный, южный, порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -4... +1 градус, днем -1... +4 градуса.

По данным специалистов центра «Фобос», причина внезапного потепления в мощном атлантическом циклоне. Потепление уже назвали «рекордной оттепелью». Но вскоре начнется легкое похолодание, по прогнозам вплоть до 23 января в Рязани днем температура воздуха будет в пределах -4 градусов.

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