Рязанский пожарный отреставрирует бывший купеческий деревянный дом

В Рязани отреставрируют исторический дом. Фото: группа «Центр развития креативных индустрий | Рязань» в соцсети «ВКонтакте».

Рязанский пожарный восстановит историческое здание, расположенное на улице Горького, и откроет там пространство для творческих встреч. Об этом рассказали в группе «Центр развития креативных индустрий | Рязань» в соцсети «ВКонтакте» 18 января.

Пожарный Игорь Ионку выкупил бывший купеческий деревянный дом 1900 года постройки. В его планах - реставрация и открытие «Дома для друзей», в котором будут встречи друзей, квартирники и поэтические вечера. Здесь же откроются кофейня и хостел.

Здание площадью 250 квадратных метров было давно расселенным из-за аварийности. Чтобы его приобрести, Ионку пришлось продать квартиру. Дому возвращается первоначальный облик: заменили крышу, на окна установили резные наличники. Реставрировать здание приехали мастера из Алтая. В интерьере будущего пространства планируют включить аутентичные детали того времени: аптекарские пузырьки, старинные газеты и другие элементы.

«Здание станет новой точкой притяжения для горожан и туристов, а сам проект примером того, что даже с малыми ресурсами можно делать большие дела», - говорится в посте.