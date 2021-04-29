Дом для друзей: полуразрушенная купеческая усадьба в центре Рязани обретет вторую жизнь

По форме наличников можно судить о том, что в этом доме жили зажиточные люди. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Рязань деревянная исчезает на глазах - уцелевшие от поджогов старые усадьбы ветшают с каждым годом, но одной из них повезло. Нашелся альтруист, который взялся за реставрацию деревянного дома с вековой историей.

Концерты, хостел, квесты

Пожарный ФПС ФГБУ «10ФПС ГПС по Рязанской области (договорной)» Игорь Ионку купил по объявлению двухэтажный деревянный дом площадью 250 кв. м на улице Горького напротив школы №1. Он долго сомневался и торговался, а затем продал квартиру и все же рискнул.

Последних жильцов этого аварийного дома расселили почти десятилетие назад, в пустующем историческом месте устроили притон бомжи. Участок потерял интерес для застройщиков, когда они узнали, что земля находится в особой зоне и строить выше 10 метров здесь запрещено.

- Мне нравятся российские города, их колорит, и мне захотелось сохранить красивую часть Рязани, которая теряет индивидуальность из-за бестолковой точечной застройки. Нашел дом, который смогу потянуть финансово, решил его восстановить. Судьба дома 1900 года постройки будет зависеть от разрешения городских властей, но я мечтаю создать в нем «Дом для друзей». Будем проводить квартирники, поэтические вечера, душевные встречи друзей. Подобной площадки в Рязани очень не хватает. У нас будет правило - никакого алкоголя и сигарет, - поделился Игорь.

В доме площадью 250 кв. м сотрудник рязанского МЧС Игорь Ионку планирует устраивать концерты и собирать друзей. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Второй этаж новый хозяин планирует оборудовать под хостел, где будет стильно и по-домашнему уютно. Гостить там смогут не только артисты, но все желающие туристы. На первом этаже в планах открыть кофейню, а цоколь – оборудовать под помещение для проведения квестов.

Внешне дому планируют вернуть изначальный благородный облик, а интерьер выдержать в старорусском стиле. Изюминкой станет стеллаж с находками: старинные газеты и аптекарские пузырьки, и даже капсула времени с романтичным посланием из 90-х годов.

«Делаю это для души»

На стройплощадке работа кипит ежедневно. Мастера уже демонтировали кровлю, вывезли 20 грузовиков со строительным мусором, опилили аварийные деревья.

- Мы только начали работы, но уже столкнулись с препонами, связанными с подведением коммуникаций. В подвал текла вода, пришлось самим аварийно перекрыть, а новое подсоединение откладывается. Заминка и с подключением газа. Электричество нам тоже быстро подключить не удается, но мы завезли генератор. Мы рады любой помощи, но особенно будем рады поддержке властей в подключении коммунальных услуг, - поделился Игорь.

Сосна очень прочная: то ли привезена откуда-то, то ли лес раньше был здоровее. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Для работы с деревом приехали мастера из Алтая, и все силы направили на восстановление стен и крыши. Пожарная безопасность особенно важна в деревянном доме, и пожарный подойдет к этому вопросу наиболее ответственно. По скромным подсчетам, восстановление дома выйдет дороже, чем постройка нового. Но если все сделать качественно, то купеческое именье простоит еще столетие.

- Сосна очень прочная: то ли привезена откуда-то, то ли лес раньше был здоровее. Пилы и сверла тупятся об это дерево. Она всех нас переживет и более 100 лет еще простоит, если ее подлечить. Лучше камня, железа и дерева пока ничего не придумали, остальное - эконом-варианты, - отмечает пожарный. - Понимаю, что взялся за неокупаемый проект и особых денег он не принесет. Я делаю это для души, для себя. Все для жизни я заработал, а лишнего не надо.

В планах нового хозяина восстановить дом в ближайший год, и если все сложится успешно, то уже скоро рязанцы смогут любоваться воскресшей историей и культурно отдыхать в доме с богатым наследием.

В планах нового хозяина восстановить дом в ближайший год, и если все сложится успешно, то уже скоро рязанцы смогут любоваться воскресшей историей и культурно отдыхать в доме с богатым наследием. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

- Очень рад, что нашелся человек, который взялся за восстановление этого дома, - комментирует историк Александр Барашин. - Это первый прецедент в Рязани, когда частное лицо начинает реставрацию. Дерево в доме крепкое, как кость, красный кирпич хороший, поэтому дом простоит еще долго, главное - кровлю восстановить. Хотя нам пока не удалось найти информации об истории этого дома, но даже по форме наличников можно судить о том, что в этом доме жили зажиточные люди.