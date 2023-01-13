Прокурором Пителинского района назначили 41-летнего Игоря Стеничкина

Прокурором Пителинского района стал 41-летний Игорь Стеничкин. Фото: "Пресса".
Прокуратуру Пителинского района возглавил Игорь Стеничкин. Приказ о назначении подписал 28 ноября 2022 года генеральный прокурор России Игорь Краснов.
До назначения старший советник юстиции Стеничкин занимал равнозначные должности в прокуратурах Захаровского и Касимовского районах.
В Пителине Игорь Стеничкин сменил Дениса Лахтикова, который возглавил Касимовскую межрайонную прокуратуру. По всей видимости, в ведомстве продолжает проходить ротация кадров.
Игорь Стеничкин родился в Рязани в 1982 году. Образование получил в Академии права и управления Министерства юстиции России.
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