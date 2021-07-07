Прокурором Пителинского района назначили 35-летнего Дмитрия Лахтикова. Фото: издательство Пресса".

Прокуратуру Пителинского района возглавил Дмитрий Лахтиков. Приказ о назначении подписал 23 июня генеральный прокурор России Игорь Краснов, сообщает «Пресса». До повышения Лахтиков занимал должность заместителя прокурора Октябрьского района Рязани.

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Лахтиков родился в Шилове в 1986 году.

В органах прокуратуры работает с 2010 года. Двумя годами ранее окончил юрфак Московского университета МВД России (Рязанский филиал).

В 2012 году окончил факультет социологии и управления Рязанского Государственного университета имени Есенина.

Работал помощником прокурора, старшим помощником прокурора, заместителем прокурора Октябрьского района Рязани.

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