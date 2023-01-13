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НовостиОбщество13 января 2023 7:54

В Рязани ликвидировали свалку живых хвойных деревьев

Новогодние елки вывезли на конюшню в Рыбновский район
Источник:kp.ru
Работники ДБГ ликвидировали свалку нераспроданных хвойных деревьев.

Работники ДБГ ликвидировали свалку нераспроданных хвойных деревьев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 12 января, сотрудники Дирекции благоустройства устранили несанкционированную свалку новогодних хвойных деревьев на улице Зафабричной. Об этом сообщила мэрия у себя в Telegram-канале.

Рабочие расчистили площадку, а порубочные остатки вывезли на конюшню в селе Истобники Рыбновского района.

В администрации города напомнили рязанцам, что живые ели относятся к твердым коммунальным отходам пятого класса опасности и могут стать причиной пожаров, поэтому их нужно утилизировать правильно.

14 января с 12:00 до 14:00 на площадке рядом со стадионом «ЦСК» заработает сбор живых хвойных деревьев. Обязательно необходимо снять украшения перед тем, как отдать елку.

Напомним, жители Рязани обнаружили сваленные в кучу нераспроданные ели.

Ранее рязанцам рассказали, куда можно сдать новогодние деревья после окончания праздников.