В Рязани ликвидировали свалку живых хвойных деревьев

Работники ДБГ ликвидировали свалку нераспроданных хвойных деревьев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 12 января, сотрудники Дирекции благоустройства устранили несанкционированную свалку новогодних хвойных деревьев на улице Зафабричной. Об этом сообщила мэрия у себя в Telegram-канале.

Рабочие расчистили площадку, а порубочные остатки вывезли на конюшню в селе Истобники Рыбновского района.

В администрации города напомнили рязанцам, что живые ели относятся к твердым коммунальным отходам пятого класса опасности и могут стать причиной пожаров, поэтому их нужно утилизировать правильно.

14 января с 12:00 до 14:00 на площадке рядом со стадионом «ЦСК» заработает сбор живых хвойных деревьев. Обязательно необходимо снять украшения перед тем, как отдать елку.

Напомним, жители Рязани обнаружили сваленные в кучу нераспроданные ели.

Ранее рязанцам рассказали, куда можно сдать новогодние деревья после окончания праздников.