В Рязани заметили свалку из непроданных новогодних елок

Рязанцы сфотографировали свалку из непроданных елок. Фото:«Rzn life l Рязань l Рзн лайф».

В четверг, 12 января, в Рязани неравнодушные жители города заметили сваленные друг на друга выброшенные елки. Соответствующий пост появился в группе «Rzn life l Рязань l Рзн лайф» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что свалка нераспроданных елок обнаружена в Московском районе.

«Распродать или раздать совесть наверное не позволяет, лучше все выкинуть», - посетовал очевидец.

Напомним, рязанцам рассказали, куда можно сдать новогодние елки после праздников.