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НовостиОбщество4 января 2023 7:11

Рязанцы смогут передать свои хвойные деревья ферме для животных по окончании праздников

Жителям Рязани предложили помочь фермам для животных, отдав им елки, сосны или пихты
Источник:kp.ru
Рязанцам предлагают подарить свои елки животноводческим хозяйствам. Фото: группа RECYCLE_RZN ВКонтакте.

Рязанцам предлагают подарить свои елки животноводческим хозяйствам. Фото: группа RECYCLE_RZN ВКонтакте.

Рязанцам предлагают повторить акцию #утилизируй_ёлку_правильно, которая успешно прошла в 2022 году. Суть акции - отвезти живые хвойные деревья на ферму для животных, а не выбросить на помойку или отнести на контейнерную площадку.

По завершении новогодних праздников можно отвезти свою елку любому животноводческому хозяйству, предварительно созвонившись с ними по режиму работы. Принимаются натуральные сосны, ели и пихты любых размеров и без украшений.

Также предлагается передать дерево Наталье Исаевой, проживающей в 20 километрах от Рязани, в селе Истобники Рыбновского района. Для этого нужно предварительно с ней связаться.

Хвойные деревья пойдут на корм животным. Кроме того, жители Рязани не только смогут сделать доброе дело, но и провести время на свежем воздухе за городом, а также пообщаться со многими животными: лошадьми, кроликами, козами, щенками и котятами, и другими.