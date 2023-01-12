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НовостиОбщество12 января 2023 8:24

Благоустройство рязанского Торгового городка продолжится весной

В Торговом городке Рязани начались внутренние работы в павильонах
Источник:kp.ru
Торговый городок продолжат благоустраивать весной 2023 года. Фото: Торговый городок | Официальная группа проекта

Торговый городок продолжат благоустраивать весной 2023 года. Фото: Торговый городок | Официальная группа проекта

«Отчетов о ходе восстановления больше не будет», - такое шутливое заявление 12 января опубликовала официальная группа проекта Торгового городка в соцсети «Вконтакте».

«Зимой, согласитесь, делать фонтан и высаживать растения крайне неуместно», - говорится в сообщении. В связи с этим благоустраивать место продолжат весной.

В посте также сообщается, что фасадные работы на павильонах завершились. Теперь начинаются внутренние работы – в павильонах.

Ранее сообщалось, что Торговый городок заработает до Нового года.

Также известно, что все павильоны городка уже сданы в аренду.