Благоустройство рязанского Торгового городка продолжится весной

Торговый городок продолжат благоустраивать весной 2023 года. Фото: Торговый городок | Официальная группа проекта

«Отчетов о ходе восстановления больше не будет», - такое шутливое заявление 12 января опубликовала официальная группа проекта Торгового городка в соцсети «Вконтакте».

«Зимой, согласитесь, делать фонтан и высаживать растения крайне неуместно», - говорится в сообщении. В связи с этим благоустраивать место продолжат весной.

В посте также сообщается, что фасадные работы на павильонах завершились. Теперь начинаются внутренние работы – в павильонах.

Ранее сообщалось, что Торговый городок заработает до Нового года.

Также известно, что все павильоны городка уже сданы в аренду.