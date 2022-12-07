Все павильоны рязанского Торгового городка уже арендовали

Все павильоны Торгового городка заняты для аренды. Фото: «Торговый городок | Официальная группа проекта» во ВКонтакте.

Все павильоны Торгового городка арендовали. Об этом стало известно в среду, 7 декабря, из сообщения официальной группы проекта в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы приглашают всех желающих, у которых есть свой проект или бренд, для участия в будущих мероприятиях и предлагают им оставить свои контакты в сообщениях группы.

Напомним, что городок откроется для посещения до Нового года.

Ранее сообщалось, что на территории уже установили светильники и высадили молодые деревья. Рабочие продолжают работы по благоустройству места.