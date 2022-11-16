Торговый городок в Рязани откроют для посещения до Нового года

Торговый городок в Рязани планируется открыть для посещения до Нового года. Фото: vk.com/torgoviy_gorodok

Завершить первый этап реконструкции Торгового городка в Рязани и открыть его для посещения планируется до Нового года. Об этом в ходе заседания облправительства 16 ноябяр сообщил губернатор Павел Малков. Он призвал «оживлять территорию Торгового городка как можно быстрее».

«Место знаковое. Нужно эту территорию полностью восстановить и вдохнуть в нее вторую жизнь. Все объекты Торгового городка будут интегрированы в общую единую концепцию», - цитирует главу региона пресс-служба кабмина.

В этой концепции, которая еще дорабатывается, пропишут функционал и наполнение объектов. Уже известно, что в одном из павильонов расположится центр поддержки народных промыслов, в другом - магазин локальных брендов и одновременно туристический информационный центр.

Также на заседании прозвучала информация о ходе работ. По словам губернатора, завершается капремонт восьми павильонов, покрытие на центральной аллее и двух партнеров тоже почти готово. Темп работ Малков оценил как «очень хороший».

«Нужно, чтобы Торговый городок Рязани заработал как можно быстрее», - сказал он.

Объектом занимаются минэкономразвития, минкультуры и администрация Рязани.