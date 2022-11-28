Рязанский Торговый городок освещают новые фонари и украшают новые деревья. Фото: Торговый городок.

В рязанском Торговом городке уже установлены осветительные приборы. Информация об этом появилась в официальной группе проекта в пятницу, 25 ноября.

Рабочие мостят территорию плиткой и укладывают входные группы в технике терраццо. Кроме того, городок теперь украшают молодые деревья. Указывается, что сейчас «удачное время, чтобы высадить черемуху Маака».

Рязанцы в комментариях отмечают, что Торговый городок обретает вторую жизнь.

«Душа радуется, что происходит постепенное превращение заброшенного уголка Рязани в ухоженную и чистую прогулочную зону», - довольствуется одна из рязанок.

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