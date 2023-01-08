Еще один конфликт произошел в Скопине между активистами и дорожными рабочими

В Скопине дорожники вновь ругались с местными активистами.

Второй за месяц конфликт произошел в Скопине между местными общественниками и работниками дорожной организации. В субботу, 7 января, они устроили потасовку в одном из городских магазинов, сообщает группа «Скопин.ИНФО».

По словам очевидцев, один из руководства дорожников увидел в торговом центре активистку и грубо начал высказывать ей претензии. За девушку попытался заступиться молодой человек, но получил три удара по голове и угрозы в свой адрес.

- Спутница работника дорожной организации поддержала своего мужчину, обратившись к нашей активистке с вопросом о том, зачем той вообще нужно было спрашивать про ремонт дороги 18 декабря. Удивительно, конечно, - говорится в сообщении.

В неприятный разговор пришлось вмешаться охране магазина. После чего пострадавшие обратились в полицию, где написали заявление. Дополнительно опросили свидетелей и сняли побои. Общественники также задались вопросом, когда все это закончится, и обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проконтролировать данный вопрос.

Первый серьезный конфликт местных активистов с дорожниками произошел в Скопине 18 декабря 2022 года. У общественников возникли вопросы к рабочим по укладке асфальта в неподходящих погодных условиях. Дракой заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.