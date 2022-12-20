Бастрыкин серьезно заинтересовался дракой между дорожниками и активистами в Скопине

Александр Бастрыкин заинтересовался дракой между дорожниками и активистами в Скопине.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался конфликтом между дорожниками и активистами-общественниками, у которых возникли вопросы к укладке асфальта на одной из улиц Скопина Рязанской области.

Ранее сообщалось, что между дорожными работниками, приехавшими в Рязанскую область из стран Закавказья, и общественниками произошла драка. У скопинских активистов возникли вопросы к подрядчикам по поводу укладки асфальта зимой в неподходящую погоду. В ответ рабочие якобы начали оскорблять их, а женщину-общественницу избили.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку по данному факту. В ближайшее время глава рязанского СК должен представить подробный доклад.

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