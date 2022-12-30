Власти назвали причины младенческой смертности в Рязанской области

Названы причины младенческой смертности в Рязанской области. Всего четыре основных. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Власти назвали несколько причин младенческой смерти в Рязанской области. Анализ показал, что в структуре причин на первом месте находятся отдельные состояния перинатального периода – от 44,9 до 70,5%.

Далее следуют врожденные пороки развития – от 13,5 до 24,5%, болезни органов дыхания и болезни нервной системы – от 2,2% до 9,5% и травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин – от 2,3 до 6,5%.

«Рождаемость в Рязанской области снижается ежегодно», - признали чиновники, но традиционно отметили, «как и по всей Российской Федерации и ЦФО».

По состоянию на 1 января 2022 года, детей в Рязанской области в возрасте от 0 до 17 лет – 194 381 человек. В сравнении с предыдущим годом на 1827 детей меньше.

Родились живыми в 2021 году 8034 ребенка, что на 667 детей меньше, чем в 2020 году.

Такие данные приводятся в региональной программе «Обеспечение расширенного неонатального скрининга».

Ранее сообщалось, что губернатор Павел Малков признал проблемы с рождаемостью в Рязанской области, озвученные Путиным, и готовит меры по ее увеличению (читать подробнее).

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