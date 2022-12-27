Губернатор Малков признал проблемы с рождаемостью в Рязанской области и готовит меры по ее увеличению Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Павел Малков признал, что рождаемость в Рязанской области испытывает серьезные проблемы, а ранее прозвучавшую критику от президента Владимира Путина назвал «справедливой». Произошло это на заседании экспертного совета при региональном правительстве.

- Совершенно справедливо прозвучала критика от президента по поводу того, что в Рязанской области серьезные проблемы с демографией. Уже готовим комплекс мер. Подробно прорабатываем это направление с министерствами. Если дополнить наши решения предложенной вами инициативой, может получиться комплексная программа, - обратился Малков к экспертному совету.

Известно, что для увеличения рождаемости чиновники хотят реализовывать проект по оказанию телефонной психологической помощи женщинам, чтобы сократить количество абортов. О других конкретных инициативах не сообщается.

Ранее Владимир Путин поручил выяснить причины низкой рождаемости в Рязанской области. Регион находится в числе аутсайдеров по этому показателю (читать подробнее).

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