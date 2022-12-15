Владимир Путин поручил выяснить причины низкой рождаемости в Рязанской области

Глава государства назвал рязанский регион в числе аутсайдеров по рождаемости.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Президент России Владимир Путин назвал Рязанскую области в числе аутсайдеров по рождаемости. По словам главы государства, необходимо посмотреть, почему «там уровень рождаемости ниже, чем в целом по стране, что является причиной».
Наряду с Рязанской областью демографическая проблема в Пензенской, Смоленской, Ленинградской областях, а также в Мордовии.
«В соседних регионах более-менее прилично, а в этих почему-то сбои идут. Это интегральный показатель всех наших усилий в сфере экономической и социальной политики, в сфере здравоохранения. Нужно внимательно на это посмотреть», - цитирует президента ТАСС.
В мае 2022 года КП-Рязань сообщала, что Рязанская область продолжает неумолимо вымирать. Смертность растет, рождаемость падает. Руководитель регионального управления ЗАГС Елена Васильева привела ряд печальных цифр.
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