Всеволода, Святослава и Даниила выхаживали два с половиной месяца. В Рязани на свет появилась тройня мальчиков.

13 декабря из перинатального центра Рязанской области выписали первую тройню в 2022 году. Это уже 25-е по счету тройняшки с момента открытия лечебного учреждения.

Всеволод, Святослав и Даниил, так назвали мальчиков, родились еще в сентябре - раньше положенного срока. Вес малышей составлял 1300, 1200 и 1280 граммов.

Выхаживали врачи младенцев два с половиной месяца. За это время братья хорошо поправились, и при выписке их вес составлял - 3450, 2400 и 2900 граммов.

Ранее сообщалось, что в рязанском роддоме №2 по-прежнему больше рождается мальчиков. Уже третий месяц подряд (читать подробнее).

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