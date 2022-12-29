Мусорщики заявили о 82 заблокированных контейнерных площадках в Рязани

Регоператор особо критикует ситуацию с мусорными площадками в Октябрьском и Железнодорожном районах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оператор по обращению с ТКО «Эко-Пронск» заявил, что во дворах Рязани заблокированы подъездные пути к 82 контейнерным площадкам. Если верить представителям компании, особенно страдают Октябрьский и Железнодорожный районы.

«Тут и препятствия в виде сугробов, и гололед. А еще - так называемые «запарковки» - то есть брошенные своими владельцами легковые машины, преграждающие дорогу мусоровозам», - посетовали мусорщики.

Также регоператор утверждает, что в Рязани и области работают 65 «сверхурочных» единиц техники в дополнение к штатным 130.

С 1 декабря 2022 года тариф на вывоз мусора поднялся на 11%. Это второе подорожание за год.