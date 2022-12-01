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НовостиНедвижимость1 декабря 2022 9:20

Вывоз мусора в Рязанской области с 1 декабря подорожал сразу на 11%

РЭК утвердила новый тариф для регионального оператора ООО «Эко-Пронск»
Источник:kp.ru
Вывоз мусора в Рязанской области с 1 декабря 2022 года подорожал сразу на 11%.

Вывоз мусора в Рязанской области с 1 декабря 2022 года подорожал сразу на 11%.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Региональная энергетическая комиссия утвердила новый тариф для ООО «Эко-пронск» - оператора по обращению с отходами в Рязанской области. Этот тариф начал действовать с 1 декабря 2022 года.

Вывоз мусора для населения и других потребителей стал стоить 581,91 руб. за кубометр. При действующих нормативах накопления для жителей многоквартирных домов это 110,57 руб. на человека в месяц, а для жителей индивидуальных жилых домов — 112,02 руб. на человека в месяц.

Таким образом, тариф увеличился на предельно допустимые постановлением губернатора 11%. Составлял он 524,26 руб. за кубометр отходов.

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РМПТС опубликовало тарифы с 1 декабря 2022 года (подробнее).