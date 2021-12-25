Плата за вывоз мусора в Рязани в 2022 году вырастет на 3,8%

С 1 июля 2022 года в Рязани и области за вывоз мусора будут платить больше. Рязанская энергетическая комиссия опубликовала соответствующее постановление.

Согласно документу, предельный тариф на вывоз ТБО (твердых бытовых отходов) подорожает на 19,3 рублей (+3,8%) и будет равняться 524,26 рублям (в настоящее время – 504,95 рубля).

Отметим, что нормативы накопления отходов составляют 2,28 кубометра в год на жителя многоквартирного дома, для живущего в доме ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) норматив - 2,31 кубометра. В итоге, в первом случае человек будет ежемесячно платить 99,61 рублей в месяц, во втором - 100,92 рублей.

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