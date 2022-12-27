СК возбудил уголовное дело по факту пожара на 2-й Безбожной в Рязани, где погибли четыре человека.
По факту пожара с четырьмя погибшими в доме №7 по улице 2-й Безбожной следователи Железнодорожного МСО Рязани возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК России по Рязанской области.
Следователи усматривают признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
К настоящему времени удалось установить личности двух погибших – женщины и мужчины. Еще двух мужчин опознать пока не могут.
Позже появились фотографии из квартиры, где обнаружили четыре трупа и подробности о доме, где произошла трагедия (смотреть и читать).
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