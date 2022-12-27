СК возбудил уголовное дело по факту пожара на 2-й Безбожной в Рязани, где погибли четыре человека.

По факту пожара с четырьмя погибшими в доме №7 по улице 2-й Безбожной следователи Железнодорожного МСО Рязани возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи усматривают признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

К настоящему времени удалось установить личности двух погибших – женщины и мужчины. Еще двух мужчин опознать пока не могут.

Позже появились фотографии из квартиры, где обнаружили четыре трупа и подробности о доме, где произошла трагедия (смотреть и читать).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!