«Постоянно пьяные компании, драки-стычки». На пожаре в центре Рязани погибли четыре человека

В доме пожарные обнаружили четыре трупа.

В ночь на 27 декабря в центре Рязани вспыхнул пожар. Горел дом №7 по 2-й Безбожной улице. По данным ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 00:17. Примерно в час ночи огонь пожарные локализовали, а в 01:09 - ликвидировали открытое горение.

Пожар на 2-й Безбожной улице 27 декабря 2022 года.

В результате пожара погибли четыре человека. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают их личности.

Пожар на 2-й Безбожной улице 27 декабря 2022 года: внутри выгорело все.

Этот дом хорошо известен жителям близлежащих многоэтажек по улице Вокзальной. В последние годы там регулярно собирались компании разного рода «асоциальных элементов», происходили драки, потасовки. Об одной из них можно почитать в материале Пенсионерка в центре Рязани люто дала отпор местному пьянице. Вот как она поступила

В последние годы в доме регулярно собирались пьяные компании.

Судя по всему, в доме было две квартиры, одна из которых полностью выгорела. Возможно, что причиной послужило неосторожное обращение с электроприборами или газовым оборудованием.

Внешне дом на Безбожной пострадал не сильно.

По факту пожара прокуратура Железнодорожного района инициировала проверку. Ход и результаты проверки контролирует районный прокурор.

Слева обгоревшая электропечь, справа - газовый котел. Возможно, от них началось возгорание.

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Слева обгоревшая электропечь, справа - газовый котел. Возможно, от них началось возгорание.

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Внешне дом на 2-й Безбожной пострадал не сильно.

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В другой квартире следов возгорания нет.

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