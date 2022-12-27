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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 23:33

На пожаре в центре Рязани погибли четыре человека

Сгорел частный одноэтажный дом на улице Безбожной
Источник:kp.ru
На пожаре в центре Рязани погибли четыре человека

На пожаре в центре Рязани погибли четыре человека

Во вторник, 27 декабря, в 0.17 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Безбожной в центре Рязани. Дом размером семь на восемь метров. Примерно в час ночи огонь удалось локализовать. В 1.09 пожарные ликвидировали открытое горение.

К сожалению, в огне пожара погибли четыре человека. Их личности устанавливаются.

В ликвидации ЧП принимали участие шесть единиц техники и 20 человек личного состава.

Позже появились фото с места трагедии. Видно, что могло послужить причиной пожара.