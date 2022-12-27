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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 5:59

Проверку по пожару с четырьмя погибшими в Рязани поставила на контроль прокуратура

ЧП унесло жизни троих мужчин и одной женщины
Источник:kp.ru
Фото, сделанное в доме на улице 2-й Безбожной в Рязани, где пожар унес жизни четырех человек.

Фото, сделанное в доме на улице 2-й Безбожной в Рязани, где пожар унес жизни четырех человек.

По факту пожара на улице 2-й Безбожной в Рязани с четырьмя погибшими проводится проверка. Как сообщает областная прокуратура, ход и результаты этой проверки поставлены на контроль в прокуратуре Железнодорожного района города.

Пожар произошел в ночь на 27 декабря. Горел частный жилой дом площадью 7 на 8 кв.м. Личности погибших еще устанавливаются, но представители ГУ МЧС по Рязанской области уточняют, что это трое мужчин и одна женщина.