СК сообщил о погибшей хозяйке дома и ее госте на пожаре на 2-й Безбожной улице в центре Рязани

СК сообщил, кто погиб на пожаре на 2-й Безбожной улице в центре Рязани.

В ночь на 27 декабря в доме №7 по 2-й Безбожной улице обнаружили тела четырех человек. По данным Железнодорожного МСО Рязани, погибла 53-летняя хозяйка, один из ее гостей – 52-летний мужчина. Личности еще двух погибших мужчин пока установить не могут.

«Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы», - говорится в сообщении.

Пожар на 2-й Безбожной произошел в частном доме в ночь на 27 декабря. Фотографии из квартиры, где обнаружили четыре трупа (смотреть).

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