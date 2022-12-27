Для минобороны – это норма. Военный госпиталь в Рязани построят уже в конце 2023 года.

Военный госпиталь в Дашково-Песочни Рязани введут в эксплуатацию уже в конце 2023 года. Об этом сообщил вице-губернатор Артем Бранов после заседания с чиновниками из минобороны.

«Для минобороны такие сжатые сроки – норма. Технологии и возможности подрядчиков позволяют строить не только быстро, но и качественно, параллельно решая вопросы с приобретением всего необходимого оборудования», - отметил Бранов.

В госпитале будет 180 коек, 30 из которых – для больных с инфекционными заболеваниями. Кроме того, на территории медучреждения построят вертолетную площадку.

«Рязанская область предоставит все инженерные коммуникации, будет осуществлять стройнадзор. Работа уже началась», - пообещал чиновник.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил о строительстве военного госпиталя в Рязани, который был заморожен долгие годы. А потом отреагировал на эту новость губернатор Павел Малков (читать подробнее).

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