Министр обороны Шойгу сообщил о строительстве военного госпиталя в Рязани

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о строительстве военного госпиталя в Рязани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязани продолжается строительство военного госпиталя. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства, рассказывая о развитии в стране военной медицины.

Строить новый военный госпиталь в Песочне начали еще в 2014 году, но через год стройку на несколько лет заморозили. Предполагается, что военное медицинское учреждение будет рассчитано на 300 коек.

В настоящее время военный госпиталь размещается в здании, которое является памятником архитектуры.

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