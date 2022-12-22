Вслед за министром обороны Шойгу о военном госпитале в Рязани высказался губернатор Малков

Вслед за министром обороны Сергей Шойгу о военном госпитале в Рязани высказался губернатор Павел Малков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Рязанской области Павел Малков заверил общественность, что «военному госпиталю в Рязани - быть».

«Мы работали над вопросом строительства нового военного госпиталя. Решили вернуться к ранее начатому проекту в Дашково-Песочне. После возведения нового здания туда переместится весь персонал и оборудование», - написал Малков.

Днем ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Рязани продолжается строительство военного госпиталя, который начали возводить еще в 2014 году, но потом стройку заморозили (читать подробнее).

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